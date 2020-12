Omstreden gaspijpleiding Rusland wordt afgebouwd zonder Nederlandse deelname

Rusland hervat morgen de werkzaamheden aan de gaspijpleiding Nord Stream 2, ondanks dreigende sancties van de Verenigde Staten. Het gaat om het laatste deel van de pijpleiding van het Deense eiland Bornholm naar het Duitse vasteland. De aanleg van de leiding heeft bijna een jaar stilgelegen. Bij de bouw zijn inmiddels geen Nederlandse bedrijven meer betrokken.

Via Nord Stream 2 wordt straks door een dubbele pijpleiding van 1224 kilometer Russisch gas naar Duitsland en de rest van Europa getransporteerd. De gaspijpleiding leidt al jaren tot spanningen tussen de VS, Europa en Rusland. Amerika is bang dat vanwege de gasleiding de Russische politieke invloed op Europa vergroot wordt.

Eind vorig jaar vertrok onder Amerikaanse druk het Nederlands-Zwitserse Allseas, dat het grootste deel van de pijpleiding heeft aangelegd. De Amerikaanse senator Ted Cruz dreigde in een persoonlijke brief aan eigenaar Edward Heerema zijn bedrijf met sancties "te vernietigen" als de werkzaamheden aan de pijpleiding niet werden afgebroken.

Ook geen baggeraars

In de laatste fase van het project hebben ook de Nederlandse baggerbedrijven geen rol meer, melden ze in een schriftelijke verklaring. "Afgelopen periode heeft het consortium Boskalis en Van Oord de werkzaamheden aan Nord Stream 2 afgerond. Daarmee is het contract formeel beëindigd en zijn we niet actief betrokken bij de afrondende werkzaamheden."

Schepen van de Nederlandse baggerbedrijven hebben het grootste deel van de gasleidingen bedekt met stenen, om ze te beschermen. De Amerikaanse sancties dreigen betrokken bedrijven met terugwerkende kracht te raken. Allseas, Boskalis en Van Oord werken wereldwijd en kunnen zich geen Amerikaanse strafmaatregelen permitteren.