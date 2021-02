Kabinet zoekt naar manieren om mensen meer lucht te geven maar staat voor 'dilemma'

De Jonge noemt het positief dat het vaccineren "op stoom" is gekomen en dat er met de "toegangstesten" een "nieuwe fase" aanbreekt. Maar aan de andere kant zijn de besmettingscijfers nog steeds zorgelijk en is er met de mutanten van het virus nog steeds angst voor een derde golf. Daarom moeten we ook "behoedzaam" zijn er is de ruimte beperkte, zegt De Jonge.

Uithoudingsvermogen

Ook demissionair minister Grapperhaus begrijpt "heel goed" dat sommige mensen steeds meer moeite krijgen met alle maatregelen. Het kabinet denkt daarom heel goed na over wat er (toch) nog mogelijk is. "We trekken het ons aan dat mensen zeggen; hoelang houden we dit nog vol."

Grapperhaus zegt te begrijpen dat het uithoudingsvermogen van mensen op de proef wordt gesteld. "Het akelige is alleen dat we niet kunnen zeggen dat het virus en alle mutanten overwonnen zijn".

Grapperhaus sprak van een soort schijf van vijf: "We hebben te maken met een pandemie, alle andere zorg, de economische situatie, de sociale gevolgen, en het handhavingspakket."

Volgens de demissonair minister is het daarmee "echt heel lastig" om alles "precies goed te wegen".