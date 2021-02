Onderzoek naar zorgorganisatie in Hardenberg na moord in Kerstnacht

De Inspectie Gezondheidszorg gaat onderzoek doen naar een zorgorganisatie in Hardenberg. De instelling begeleidde een man die Kerstnacht 2019 een 27-jarige vrouw om het leven bracht.

Het onderzoek volgt op een melding van het Openbaar Ministerie. Dat zette vraagtekens bij de manier waarop Wim V. werd begeleid door de zorginstelling.

V. werd vorige week veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord. Hij viel het slachtoffer aan toen zij van haar werk in een café naar haar auto liep in Hengelo. Ze kwam om het leven door zeven messteken.

Messen

De inspectie buigt zich onder meer over de vraag hoe het kan dat V. zelfstandig mocht wonen, terwijl bekend was dat hij aanvallen van extreem agressief gedrag heeft en een fascinatie voor messen. Bij een huiszoeking na de moord vond de politie meerdere grote messen in zijn woonkamer. Ook was hij in het bezit van kinderporno.

De ouders van het slachtoffer juichen het onderzoek toe. "Dit is een goede zaak. We hadden meteen al grote vraagtekens over de begeleiding van Wim V. Dat spookt al door ons hoofd sinds meer bekend werd over zijn psychische achtergrond", zegt haar vader tegen RTV Oost.

Sancties

Het rapport van het Openbaar Ministerie is begin november binnengekomen bij de Inspectie Gezondheidszorg, zegt een woordvoerder van de inspectie. In het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar de zaak rond Wim V., maar ook naar de organisatie in zijn geheel. Als er sprake is van misstanden binnen de zorginstelling, kan de inspectie sancties opleggen.

De regionale omroep heeft de zorgorganisatie in Hardenberg meerdere malen om wederhoor gevraagd, maar krijgt geen reactie op telefoontjes, mails en terugbelverzoeken. De zorglocatie in Hengelo waar V. woonde, is na de moord gesloten.