18 jaar cel en tbs voor man die Almelose vrouw doodde met Kerst

Een 28-jarige man uit Hengelo is veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op een vrouw uit Almelo. Hij stak haar dood met Kerst 2019. Het 27-jarige slachtoffer was op de bewuste nacht op weg naar huis na haar werk in een café in Hengelo. Aangekomen bij haar auto werd ze zeven keer gestoken door de man.

Volgens de rechter is er genoeg bewijs dat Wim V. handelde met voorbedachten rade. Er zijn beelden waarop te zien is dat hij het slachtoffer minutenlang achtervolgde voor hij haar doodstak. Bovendien paste zijn gedrag bij iemand die berekenend te werk gaat, oordeelde de rechter. Hij gooide het moordwapen na de moord in een beek en verstopte zijn bebloede trui en jas.

V. verklaarde op een eerdere zitting dat hij de vrouw heeft gestoken, maar dat hij zich verder niks kan herinneren van het incident.

Grote kans op herhaling

V. is niet alleen veroordeeld tot een celstraf, maar ook tot tbs met dwangverpleging. Dat hij aan een stoornis lijdt, is volgens de onderzoekers duidelijk door zijn vroegere gedrag en lange geschiedenis met psychische problemen. Omdat hij niet goed wilde meewerken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum is lastig vast te stellen aan welke stoornis hij lijdt.

De rechtbank acht de kans op herhaling groot. Een behandeling is daarom noodzakelijk, ook omdat V. geen duidelijk motief had voor zijn actie. Het slachtoffer lijkt volgens de rechter willekeurig gekozen, schrijft RTV Oost.

V. was zelf niet bij de uitspraak. Hij moet bovenop zijn straf de nabestaanden van het slachtoffer ook nog 50.000 euro schadevergoeding betalen.