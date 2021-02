Overeenkomsten in de verkiezingsprogramma's: wat alle partijen willen

Dan in de klas: veel partijen willen op de een of andere manier een salarisverhoging voor leraren. Een flink aantal wil de lonen over de hele linie verhogen, een aantal wil juist de beloningen in het basis- en voortgezet onderwijs gelijktrekken. En sommige willen meer geld voor excellente leraren of juist voor leraren die op achterstandsscholen werken. Nog geen consensus dus.

Nog een leeftijdscategorie hoger, is er ook een onderwerp waarover veel partijen het eens zijn. Iedereen, behalve de VVD, wil af van het leenstelsel voor studenten. Een aantal partijen is de afgelopen tijd gedraaid en daardoor lijkt de terugkeer van een stelsel met studiebeurzen onafwendbaar. Hoe dat er precies uit moet zien, is iets voor de onderhandelingstafel.

En na de studie aan het werk. Mocht dat tegen betaling van het minimumloon zijn, dan zou dat hoger moeten zijn dan nu. Daarover zijn alle partijen met uitzondering van Forum voor Democratie het eens. Het gros vindt daarbij ook dat je baas je als het even kan een vast contract moet geven. Als die overeenkomst is getekend, mag je je werk vervolgens best thuis doen. Want veel partijen hebben geleerd van de coronacrisis dat thuiswerken allerlei voordelen heeft.