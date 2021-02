Kim Kardashian vraagt officieel echtscheiding van Kanye West aan

De geruchten gingen al langer maar nu is de kogel door de kerk: Kim Kardashian en haar man Kanye West gaan uit elkaar. Kardashian heeft volgens de Amerikaanse media TMZ en Variety officieel de scheidingsaanvraag ingediend.

Daaruit zou blijken dat de twee na zeven jaar huwelijk niet met ruzie uit elkaar gaan. Zo zouden ze te kennen hebben gegeven dat ze samen voor hun vier kinderen willen blijven zorgen.

De 43-jarige rapper Kanye West en socialite Kim Kardashian (40) kregen in 2012 een serieuze relatie. Twee jaar later trouwden ze en in de jaren daarna kregen ze vier kinderen, van wie twee met de hulp van een draagmoeder.

West deed vorig jaar een halfhartige poging om president te worden, maar die liep op niets uit. In die periode werd ook bekend dat hij lijdt aan een bipolaire stoornis, waarbij iemand manische periodes afwisselt met depressieve.