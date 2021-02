Myanmar verzet zich tegen coup door niks te doen: 'Het systeem moet instorten'

De betogers kiezen deels voor deze vorm van protest uit angst voor meer geweld. Op 9 februari werd een 20-jarige betoger door de politie in haar hoofd geschoten. Vandaag overleed zij. In de tussentijd zette het leger pantservoertuigen in, en worden troepen van de grensgebieden naar de steden verplaatst.

"Nadat de studente werd neergeschoten gebeurde er relatief weinig, er wordt vooral geschoten met rubberen kogels," zegt Hnin. "Maar de demonstranten krijgen wel de waarschuwing: zodra er met stenen wordt gegooid, beginnen we met schieten." Hnin vreest voor een situatie als bij de coup van 1988, waarbij het leger het vuur opende op demonstranten. "We moeten niet dezelfde fouten maken als toen."

Ook Soe is bang voor meer geweld. "Het leger houdt zich nu inderdaad nog in, maar vooral op het platteland lijkt het grimmiger te worden. Ze willen dat het volk gewelddadig reageert, zodat zij hun machtsovername kunnen rechtvaardigen. Daarom kiezen we voor een geweldloze aanpak."

Lange adem

De vraag is hoe lang deze manier van protest is vol te houden. Een beweging zonder hoofd brengt problemen met zich mee. "Nu is het chaos", zegt Soe. "Ik heb geen idee met wie in Myanmar ik contact moet opnemen. De verschillende groepen zouden meer moeten samenwerken, met elkaar en met internationale organisaties."

Hnin vreest dat de beweging zonder duidelijke richting doodbloedt. Volgens haar is er zo'n 12 miljoen euro per maand nodig om alle werkweigeraars financieel te ondersteunen. "Nu gaat het goed, maar is geen plan voor de lange termijn. Over twee à drie maanden zijn de mensen uitgeput en is het geld op. Het leger geeft niet zomaar op, dus we moeten misschien nog wel een jaar door."