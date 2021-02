Neergeschoten betoger Myanmar overleden

Een jonge vrouw uit Myanmar is overleden nadat de politie haar vorige week door het hoofd had geschoten tijdens een demonstratie. Voor zover bekend is ze de eerste demonstrant die om het leven kwam bij de aanhoudende protesten tegen de militaire staatsgreep in het land.

Mya Thwate Thwate Khaing (20) werd neergeschoten bij protesten op 9 februari, toen de politie met rubberen kogels begon te schieten op demonstranten. Artsen zeggen dat er ook met scherp is geschoten en dat de vrouw daar het slachtoffer van werd. De vrouw had op het moment dat ze werd geraakt een helm op.

In Myanmar ontstond grote onrust na de staatsgreep van 1 februari. Toen arresteerde het leger regeringsleider Aung San Suu Kyi. Haar partij had de parlementsverkiezingen gewonnen, maar het leger beweert dat er is gefraudeerd. Sindsdien wordt er regelmatig gedemonstreerd in het land. Op demonstraties komen soms tienduizenden mensen af.

In de westerse wereld wordt de coup sterk afgekeurd. Zo heeft de VS sancties afgekondigd.