'Schokeffect gewenst', ging Duits ministerie te ver bij verkopen van coronabeleid?

Het RWI, een van de betrokken wetenschapsinstituten, is het daar niet meer eens. "Dat een werkgroep in het kader van een technische discussie bepaalde modelparameters aanpast, is niets ongewoons in een wetenschappelijk proces", zegt woordvoerder Sabine Weiler tegen de NOS.

"We herkennen ons niet in het beeld dat wetenschappers hun modellen op politieke gronden zouden hebben aangepast, zoals Welt am Sonntag veronderstelt."

RWI-voorzitter Christoph Schmidt voegt daar in een verklaring aan toe dat de situatie in Duitsland in maart 2020 nu eenmaal zorgwekkend was: "Dit gebeurde allemaal in een tijd van grote onzekerheid over wat zou komen. Ik heb de uitnodiging om mee te werken opgevat als een verzoek van de overheid om interdisciplinair zo snel mogelijk tot een inschatting van de toekomstige ontwikkelingen te komen."

Daarbij speelden politieke motieven geen rol, benadrukt Schmidt, die persoonlijk betrokken was bij de modelering van de scenario's. De politiek bepaalde haar beleid op basis van analyses door wetenschappers. "Niet andersom."

Dat beleid kwam er. Vier dagen na de eerste mail van staatssecretaris Kerber ligt er een strategiepapier dat op het ministerie positief wordt ontvangen. "Lieve medestrijders," zo begint Kerber zijn e-mail aan de werkgroep. "Dankzij de kwaliteit en zorgvuldigheid zal het papier nu worden doorgestuurd naar het crisiskabinet van de regering. Ik heb de opdracht gekregen om onze samenwerking hoe dan ook voort te zetten."

De mail van Kerber: