Deken: geen bewijs dat advocaat Kasem lekte naar Ridouan Taghi

De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten heeft geen bewijs gevonden dat advocaat Khalid Kasem uit een lopend onderzoek informatie heeft gelekt naar de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Dat heeft de toezichthouder op de advocatuur bekendgemaakt.

Aanleiding voor het onderzoek van de deken was een artikel in het AD vorig jaar mei, waarin werd gesteld dat justitie en politie denken dat Kasem vertrouwelijke informatie had verstrekt uit het zogeheten 26Koper-onderzoek. Tijdens dat strafonderzoek werd een groep mannen aangehouden na de vondst van een wapenarsenaal in Nieuwegein in juli 2015. Het OM vermoedt dat ze behoorden tot de bende van Taghi, hoofdverdachte in een groot liquidatieproces.

De mannen zaten in beperking en mochten alleen contact hebben met hun advocaten. Toch belandde informatie over de zaak op straat. Volgens het OM verstuurde een ander bendelid via een versleutelde PGP ('pretty good privacy')-telefoon informatie uit het onderzoek naar Ridouan Taghi en was advocaat Kasem de bron.

In een bericht van een bendelid stond dat er informatie kwam van "het broertje van Mussa". Een broer van Kasem heet Musa, waarmee de link naar de advocaat kan worden gelegd, zegt de deken. Maar hard bewijs ontbreekt.

De deken zegt meermaals met Kasem en andere betrokkenen gesproken te hebben. Ook zijn tientallen stukken opgevraagd en honderden andere PGP-berichten bestudeerd, maar er is geen bewijs gevonden waaruit blijkt dat Kasem het lek was. Wel staat volgens de deken vast dat er tijdens de beperkingen is gelekt door een advocaat.