Drugsinvallen in Berlijn na kraken EncroChat-telefoons

Bij een grote anti-drugsactie in Berlijn hebben zwaarbewapende agenten invallen gedaan in meer dan twintig woningen en een bedrijfspand. Volgens Der Spiegel was de operatie gericht tegen de beruchte Remmo-familie, die een grote rol speelt in de drugshandel in de Duitse hoofdstad. De politieactie was maandenlang voorbereid.

Leden van de Arabisch-Duitse Remmo-clan zijn behalve in drugshandel en prostitutie ook 'gespecialiseerd' in spectaculaire overvallen. Zo worden ze verantwoordelijk gehouden voor een spectaculaire museuminbraak in 2019. Uit het museum Grünes Gewölbe in Dresden werden toen juwelen van onschatbare waarde gestolen.

"Clans zijn echt een hoofdpijndossier. Ze hebben totaal lak aan de wet en zijn in een constant kat-en-muisspel verwikkeld met de politie", zei correspondent Judith van de Hulsbeek toen over de Remmo-familie.

EncroChat

Volgens Der Spiegel hebben politie en justitie in het grote drugsonderzoek gebruik gemaakt van gekraakte gegevens van de berichtendienst EncroChat.

Afgelopen zomer maakten de Nederlandse en Britse politie bekend dat medewerkers wekenlang hebben meegelezen met versleutelde berichten van criminelen, die zich op EncroChat jarenlang onbespied waanden. De berichten spelen in Nederland al in tientallen strafzaken een hoofdrol en politiediensten wereldwijd gebruiken de uitgewisselde gegevens inmiddels in onderzoeken.

De bekendste vondst dankzij EncroChat in Nederland was de onderwereldgevangenis in Wouwse Plantage, in Noord-Brabant.