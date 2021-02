Onderzoek: Nederlandse stranden steeds schoner

Volgens de stichting zijn er drie oorzaken voor de verbetering op de stranden. Zo is er meer aandacht voor zwerfafval, vooral voor plastic in de zee. "Daardoor groeit het draagvlak voor de aanpak van het afval", zegt Van Galen.

Daarnaast is er lokaal, nationaal en internationaal beleid dat goed werkt. Als voorbeelden worden verboden op het oplaten van ballonnen genoemd, een nationaal verbod op gratis plastic tasjes en internationale wetgeving tegen het dumpen van afval op zee.

Nog steeds te veel

Daarnaast ziet de stichting dat burgers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zich steeds meer inzetten voor een schone zee en stranden. "Door bijvoorbeeld het strand op te ruimen en de faciliteiten voor afvalafgifte in havens te verbeteren."

Van Galen is blij met de aandacht voor het afvalprobleem in de kustgebieden. Zo juicht hij het besluit van het kabinet over statiegeld op blikjes toe. Dat gaat op 31 december 2022 in. Maar volgens Van Galen belandt er nog steeds te veel afval op de stranden. "Over de hele periode van twintig jaar ligt het gemiddelde op 330 stuks afval per 100 meter."