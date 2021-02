Kogel door de kerk: per 31 december 2022 statiegeld op blikjes

Het hing al in de lucht, en het gaat nu ook daadwerkelijk gebeuren. Per 31 december 2022 komt er 15 eurocent statiegeld op een blikje frisdrank, water of bier. Staatssecretaris Van Veldhoven meldt aan de Tweede Kamer dat ze dat besluit heeft genomen, omdat het aantal weggegooide blikjes in het milieu de laatste tijd alleen maar is toegenomen, terwijl het juist de bedoeling was dat er minder zwerfblikjes zouden zijn.

Het kabinet dreigde al eerder met statiegeld op blikjes. Producenten konden de maatregel nog afwenden, als ze er voor zouden zorgen dat het aantal blikjes in het milieu met 70 procent zou dalen ten onzichte van het gemiddelde van 2016/2017. In plaats daarvan is het aantal blikjes juist met 27 procent toegenomen.

Statiegeld op blikjes is dan de automatische vervolgstap, vindt Van Veldhoven. Eigenlijk zou het besluit pas later dit jaar genomen worden, maar omdat al duidelijk is dat het afgesproken doel niet gehaald wordt, hakt ze nu de knoop al door. De maatregel gaat op 31 december 2022 in, zodat de drankensector en de supermarkten voldoende tijd hebben om zich erop voor te bereiden.