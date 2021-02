Minister in gesprek met Groningse universiteit om 'Chinese invloeden'

CDA en D66 in de Tweede Kamer willen dat de minister de kwestie zo snel mogelijk onderzoekt. D66-Kamerlid Van Meenen noemt het "onaanvaardbaar als ons onderwijs op deze manier wordt beïnvloed".

CDA-Kamerlid Van Helvert ziet het als een "voorbeeld van hoe China via zijn voormalige burgers in het buitenland succesvol op oneigenlijke wijze info en invloed probeert te krijgen, alsmede de vrijheid drastisch inperkt". Volgens Van Helvert is het niet alleen het geval met de studenten, ook "bijvoorbeeld Oeigoeren worden nauwlettend in de gaten gehouden".

Onduidelijk is of het contract dat de hoogleraar met de instelling heeft wel strookt met het Nederlands arbeidsrecht is. "Ook dat wil de minister onder de loep nemen", aldus een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs.

Groningse studenten roepen hun universiteit in een petitie op niet langer samen te werken met het Chinese Confucius Instituut. Volgens hen probeert China via deze weg studenten en medewerkers in Groningen te beïnvloeden.

Opstellers van de petitie zijn deels Chinese studenten die anoniem willen blijven uit vrees voor hun veiligheid. Ze worden gesteund door de Groningse universiteitsraadspartij De Vrije Student (DVS). Ook op andere universiteiten in Nederland groeien de zorgen over de invloed van China.