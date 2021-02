Studenten in Nederland vrezen China: 'Sommigen durven hun mond niet open te doen'

In de petitie staan incidenten vermeld zoals een verbod door een RUG-faculteit om posters over de mensenrechtencrisis in Hongkong op een mededelingenbord op te hangen, "terwijl materiaal ter bevordering van andere mensenrechtensituaties wel werd toegestaan."

Promotieonderzoek nauwlettend gevolgd

In een brief aan de Tweede Kamer waarschuwde minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) dat China het hoger onderwijs en de wetenschap vooral beïnvloedt door het aanzetten tot zelfcensuur, en daarmee de vrije meningsuiting en de keuze van onderwerpen voor onderzoek beknot.

Maar hoe gaat dat laatste in de praktijk? De NOS sprak met een hoogleraar aan een Nederlandse universiteit die recentelijk het promotieonderzoek begeleidde van een Chinese PhD-kandidaat. Op verzoek van de hoogleraar blijven beide personen anoniem en ontbreken veel details, uit vrees voor represailles tegen de promovendus. Hun namen zijn bij de NOS bekend.

De promovendus met schuilnaam Li deed onderzoek naar een onderwerp in het hedendaagse China. Het was evident dat het onderwerp politiek gevoelig lag. De hoogleraar en de promovendus hadden daarom in overleg de reikwijdte van het onderzoek beperkt tot een thema dat niet direct raakte aan het beleid van het huidige bewind.

Verboden onderwerpen

Toch nam dat de zorgen niet weg. Die werden aangewakkerd toen Li het gerucht meldde dat de Chinese regering een lijst had opgesteld van verboden onderwerpen. Of het onderzoeksthema van Li daarop stond, was onduidelijk. De lijst was op dat moment geheim, maar toen die een paar maanden later werd gepubliceerd, bleek dat het geval te zijn.

De zorgen van Li werden groter, nadat een andere onderzoeker binnen dezelfde Nederlandse instelling, ook een Chinees, Li had benaderd met de waarschuwing dat het onderwerp van Li's onderzoek omstreden was en de bestudering ervan negatieve gevolgen kon hebben voor de carrière van Li. Toen Li in het kantoor dit aan de hoogleraar vertelde, gaf Li aan zich geïntimideerd te voelen, herinnert de hoogleraar zich.

Bij terugkeer in China bleek dat het onderzoek inderdaad als omstreden werd gezien: een eerdere toezegging van een aanstelling werd ingetrokken, waarbij als reden expliciet werd verwezen naar het onderzoeksthema. Pas na lange tijd vond Li een baan.

'Herkenbaar beeld'

De NOS heeft dit voorval in meer detail voorgelegd aan Ingrid d'Hooghe, sinoloog, onderzoeker en strategieadviseur aan het Clingendael Instituut. Zij noemt het "een heel aannemelijk en herkenbaar verhaal".

Uit het beleid van de afgelopen jaren blijkt dat Nederland Chinese onderzoekers en studenten met open armen verwelkomt. Ondanks een expliciete waarschuwing van de AIVD tegen Chinese beïnvloeding via universiteiten, spreekt de regering nog steeds van een "waardevolle wetenschappelijke samenwerking met China."