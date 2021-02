Britse prins Philip (99) 'uit voorzorg' opgenomen in ziekenhuis

De Britse prins Philip (99) is gisteravond opgenomen in het ziekenhuis. Volgens Buckingham Palace gebeurt dat uit voorzorg, omdat de echtgenoot van koningin Elizabeth zich al enkele dagen niet goed voelt.

In een verklaring van het Britse koningshuis staat dat Philip, die de titel hertog van Edinburgh draagt, op advies van zijn dokter is opgenomen in het Londense ziekenhuis King Edward VII. De verwachting is dat hij daar enkele dagen blijft, ter observatie en om uit te rusten.

Geen corona

Een bron rond de koninklijke familie zegt dat Philip geen coronagerelateerde klachten heeft. Hij zou gisteravond zonder hulp het ziekenhuis zijn binnengelopen.

Het kantoor van Boris Johnson zegt over de ziekenhuisopname: "De premier wenst de hertog van Edinburgh het allerbeste, nu hij een paar dagen zal uitrusten in het ziekenhuis."

Koningin Elizabeth (94) blijft in Windsor Castle, het paleis bij Londen waar het koninklijk paar sinds het begin van de coronacrisis verblijft.

Pensioen

Philip verschijnt sinds 3,5 jaar bijna niet meer in het openbaar. Vanwege zijn hoge leeftijd en broze gezondheid ging hij in 2017 met pensioen.

In 2019 raakte Philip nog betrokken bij een verkeersongeluk, waarbij de inzittenden van een andere auto lichtgewond raakten. Hij zei dat hij werd verblind door de zon, maar volgens een van de andere betrokkenen was het die dag bewolkt. Enkele weken later leverde de prins vrijwillig zijn rijbewijs in.