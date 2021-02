Zorgen bij Wajongers: ondanks belofte er toch op achteruit

Volgens het ministerie van Sociale Zaken is in overleg met de Tweede Kamer en belangengroepen gekozen om het garantiebedrag over een heel jaar te berekenen. "Het alternatief was om te kiezen voor een periode van drie maanden, maar dit geeft een minder goed beeld van hoe de situatie was", zegt een woordvoerder.

Toenmalig staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) zegde de Kamer toe om te onderzoeken hoe het garantiebedrag voor

Wajongers zou uitpakken. Het plan was om in de zomer met een uitgebreide analyse te komen. Nu gaat het ministerie dus toch al "met spoed" onderzoeken welke Wajongers geraakt zijn.