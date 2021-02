Caribische eilanden ontvangen eerste vliegtuig met vaccins met watersaluut

In Caribisch Nederland zijn de eerste vaccins aangekomen. Een KLM-toestel met de vaccins werd gisteren op de luchthaven van Bonaire verrast met een watersaluut van de brandweer. Deze week krijgen de andere Caribische eilanden in het koninkrijk ook hun eerste lading inentingen binnen.

Gezaghebber Edison Rijna reageerde verheugd op de komst van de vaccins. Hij ziet een begin van het einde van de pandemie nu de vaccins eindelijk op het eiland zijn, zei hij. Rijna riep de bevolking op om, net als hij, de prik te halen.

De levering van 4000 Pfizer-vaccins is bedoeld voor verpleegkundig personeel, huisartsen, specialisten en andere medewerkers in de zorg. Ook ouderen boven de 60 jaar krijgen het vaccin. Maandag begint de vaccinatie van het zorgpersoneel in het ziekenhuis van Kralendijk. Een week later, op 1 maart, komen de eerste ouderen aan de beurt.

Aruba prikt vandaag al

Na de stop op Bonaire is het vliegtuig van KLM doorgevlogen naar Aruba, waar het ook een watersaluut kreeg. De premier van het eiland was erbij toen de eerste zending van bijna 12.000 Pfizer-vaccins aankwam. Die wordt gebruikt voor het zorgpersoneel. Aruba begint vandaag met het vaccineren. Volgende week verwacht het crisisteam de eerste 60-plussers te kunnen inenten.

Ook Curaçao krijgt vandaag de eerste vaccins uit Nederland. Wanneer de vaccinatiecampagne op dit eiland begint, is nog niet bekend. Net als de andere eilanden volgt Curaçao de prioriteitsadviezen van de Gezondheidsraad: eerst is zorgpersoneel aan de beurt en mensen die in direct contact staan met coronapatiënten, daarna volgen de ouderen en vervolgens mensen die in een risicogroep zitten.

Illegalen vrezen registratie

De Bovenwindse eilanden Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius krijgen vrijdag hun eerste zendingen met vaccins. Sint-Maarten zal er nog een hele kluif aan hebben om de vaccinatiecampagne uit te rollen: een derde van de bevolking is illegaal op het eiland en durft zich niet te registreren voor een prik.

Op Saba en Sint-Eustatius volgen de gezondheidsautoriteiten een iets andere strategie vanwege de beperkte zorgvoorzieningen op de eilanden. Daar zal de hele bevolking van 18 jaar en ouder in één keer worden gevaccineerd. Maandag wordt daarmee begonnen.

In plaats van het Pfizer-vaccin, dat bij -75 graden Celsius bewaard moet worden, wordt daar het Moderna-vaccin gebruikt. Dat kan net onder het vriespunt bewaard worden en blijft langer goed.

De verwachting is dat de eerste vaccinatieronde op beide eilanden snel is afgerond. Het ministerie van Volksgezondheid in Den Haag zei eerder dat de inwoners van alle eilanden voor het orkaanseizoen van 1 juni gevaccineerd zullen zijn, maar door de vertraging met het AstraZeneca-vaccin in Nederland, is die prognose nu bijgesteld naar het einde van het derde kwartaal dit jaar.