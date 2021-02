Europese astronauten gezocht: waar moet je aan voldoen?

ESA zet bij deze nieuwe selectieronde hoog in op diversiteit. Niet alleen vrouwen worden aangespoord zich aan te melden, maar ook lichamelijk gehandicapten. Er komt een studie om te kijken of er manieren gevonden kunnen worden om kandidaten met een handicap die aan alle criteria voldoen, ook de ruimte in te laten gaan.

Of er echt Europese 'parastronauten' komen is nog niet zeker, zegt de Belgische astronaut Frank de Winne, tegenwoordig hoofd van het Europees Astronautencentrum in Keulen. "Maar in de ruimte hebben we allemaal beperkingen waaraan we ons aanpassen met hulp van technologie. De vraag is: kunnen we die technologie zo aanpassen dat mensen met een beperking volledig normaal hun taken kunnen uitvoeren?"

De Nederlandse astronaut André Kuipers moedigt mensen aan zich aan te melden, zelfs al is de kans klein dat ze door de selectie heenkomen, want alleen het selectieproces op zich is al een verrijkende ervaring. "En zeg niet tegen jezelf, het gaat niet lukken. Ik zat in het begin ook tussen ervaren astronauten die al de ruimte in waren geweest, en vroeg ik me af: wat doe ik hier? Maar uiteindelijk ben ik er ook gekomen."