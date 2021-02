ESA zoekt nieuwe astronauten: graag vrouwen maar ook 'parastronauten'

Voor het eerst in elf jaar tijd kunnen Europeanen zich weer aanmelden om astronaut te worden. Op 31 maart start ruimtevaartorganisatie ESA een nieuwe wervingscampagne. In het gunstigste geval kunnen de uitverkorenen namens Europa deelnemen aan de naderende maanmissies.

"ESA moedigt vrouwen sterk aan zich aan te melden, omdat de ruimtevaartorganisatie de genderdiversiteit wil vergroten", staat in het persbericht. Niet alleen op het gebied van geslacht, leeftijd of afkomst wil de organisatie "alle leden van de samenleving vertegenwoordigen". Het doel is ook om te kijken of mensen met een lichamelijke beperking astronaut kunnen worden.

'Droom verwezenlijken'

"We willen deze droom verwezenlijken", zegt David Parker, directeur Human and Robotic Exploration bij ESA. "En daarom lanceer ik samen met de astronautenwerving het Parastronaut Feasibility Project - een innovatie waar de wereld klaar voor is."

Desgevraagd kan een ESA-woordvoerder geen nadere uitleg geven over dit plan. Op 31 maart geeft de Europese ruimtevaartorganisatie een persconferentie waarin de details duidelijk moeten worden, zoals de lijst met kwalificaties waaraan een aspirant-astronaut moet voldoen.

Aanmelden kan vanaf dan tot en met 28 mei. Eind volgend jaar wordt duidelijk wie van de sollicitanten zich bij het team van astronauten mag voegen.

André Kuipers

Bij de wervingsronde van 1998 werd bijvoorbeeld de Nederlander André Kuipers aangenomen. Hij ging twee keer de ruimte in en verbleef bij elkaar ruim een half jaar in het Internationaal Ruimtestation ISS. Maar de kans op zo'n succes is klein.

De laatste open sollicitaties hield ESA in 2009. Zo'n 8500 mensen hadden zich aangemeld, waaronder zo'n 200 Nederlanders. Uiteindelijk werden er zes mensen aangenomen als astronaut: twee Italianen, een Deen, een Duitser, een Brit en een Fransman.

Bemande maanreizen

ESA en de Amerikaanse tegenhanger NASA maakten eind vorig jaar afspraken over bemande maanreizen. Het resultaat is dat drie Europeanen mee mogen met de Orioncapsule. De Europese astronauten gaan op zijn vroegst in 2025 en 2026 op weg naar de maan.