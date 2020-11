Europeanen straks naar de maan, misschien ook een Nederlander?

Maar geld kan wel degelijk een rol spelen. Dat denkt ook Daniël van Beekhuizen van Netherlands Space Office. Hij verwacht dat astronauten uit de grote ESA-landen de beste kaarten hebben voor een vlucht naar de maan. Maar in een latere fase maken de kleinere ESA-lidstaten zeker ook een kans.

Volgens Van Beekhuizen, die Nederland vertegenwoordigt in ESA's exploratieprogramma, wordt er primair op de kwaliteit van de kandidaten gelet. "Maar er zijn meer factoren. Het is ook belangrijk dat de uiteindelijk selectie ESA-astronauten representatief en divers is, niet alleen qua nationaliteiten, maar ook qua verhouding tussen mannen en vrouwen."

De drie stoeltjes aan boord van de Orioncapsule die NASA heeft toegezegd, zijn wisselgeld voor het Europese aandeel in het maanproject. Dat project bestaat uit twee delen: een klein ruimtestation dat in een baan rond de maan gaat cirkelen, de Gateway. Daarnaast is er het Artemis-project. Zoals het er nu uitziet, gaat NASA's nieuwe maancapsule Orion tot 2030 tien vluchten naar de maan maken. De eerste nog onbemande maanreis is gepland voor november volgend jaar.

Europa levert drie belangrijke onderdelen: twee modules voor de Gateway en de servicemodule voor Orion, die de astronauten onderweg naar de maan straks op koers houdt en ze van zuurstof, water, stroom en verwarming voorziet.