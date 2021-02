Turkije start onderzoek naar Wilders vanwege Twitterberichten

De PVV-leider twitterde meerdere keren over Erdogan. "Stem Rutte uit het Torentje op 17 maart en dan zal ik korte metten maken met de invloed van de islamist Erdogan in Nederland", plaatste hij gisteren ook op het sociale medium.

Een jaar geleden deed Erdogan al aangifte tegen Wilders. Ook dat besprak de politicus gisteren. "Erdogan heeft zelfs aangifte tegen me gedaan in Turkije en wil me daar achter de tralies. Het wordt tijd dat Rutte lef toont en de terrorist Erdogan aanpakt, zijn invloed in Nederland stopt, Turkije uit de NAVO zet en de Turkse ambassadeur uitwijst."

De tweets werden gepubliceerd op de dag dat Kamerleden vroegen aan het kabinet om een nu nog vertrouwelijk rapport over de rol van Erdogan bij de opkomst van het salafisme in Nederland zo snel mogelijk openbaar te maken. De analyse van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid kreeg overigens veel kritiek.

Wilders wilde, samen met Kamerlid Van Kooten-Arissen, dat de nota naar de Kamer wordt gestuurd. Ze vinden dat er zo snel mogelijk een debat moet worden gehouden.