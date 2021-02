Geestelijk verzorgers zien mensen stilvallen: 'Even ontsnappen gaat niet'

Etje Verhagen is geestelijk verzorger aan huis in de regio Zwolle. Naast eenzaamheid valt haar vooral lamgeslagenheid op bij de mensen die ze, veelal via videobellen, spreekt. "Zo is er een vrouw wiens man is overleden aan covid. Samen hebben ze naar hun pensioen toegeleefd en nu het zover is, heeft ze geen partner en kan ze niets ondernemen. Ze kan ook niet ontsnappen in vrijwilligerswerk of bezoekjes. Die mevrouw valt helemaal stil."

Als geestelijk verzorger voelt Verhagen zich onthand, vertelt ze. "Normaal probeer ik mensen die eenzaam zijn te stimuleren contact te zoeken met anderen, en juist dat kan ik nu niet doen."

Verhagen komt in haar werk veel bij (ongeneeslijk) zieke mensen over de vloer. "Hun laatste levenswensen staan on hold. Een jonge vrouw met een korte levensverwachting, die herinneringen wil maken met haar kinderen bijvoorbeeld. Simpele dingen als naar een pannenkoekenhuis, dierentuin of terras."

Al merkt ze soms ook dat zieke mensen beter met de situatie kunnen omgaan dan anderen. "Zij weten al hoe het is zomaar getroffen te worden. Dat je minder mobiel bent en niet de deur uit kan. Op dat vlak zijn ze weerbaarder."

Iets wat Verhagen in de maatschappij soms mist. "We zijn doorgeschoten in de gedachte dat we alles kunnen beheersen. Ik vind het moeilijk als mensen zich vastbijten in boosheid op de regelingen. We kunnen ons beter focussen op hoe we het met zijn allen verdragen en uithouden, door fijne dingen voor elkaar te doen bijvoorbeeld."