Rode Kruis stuurt honderden hulpverleners naar Guinee vanwege ebola-uitbraak

Het Rode Kruis zet 700 hulpverleners in om de recente nieuwe ebola-uitbraak in het West-Afrikaanse Guinee te bestrijden. De hulporganisatie is ernstig bezorgd over de situatie daar.

De honderden hulpverleners die nu naar Guinee gaan worden onder meer ingezet bij het bron- en contactonderzoek naar ebola-besmettingen. Ook zorgen ze voor schoon water en sanitatie en helpen ze om de ebola-doden veilig te begraven.

De ziekte steekt voor het eerst in vijf jaar de kop in het land. Begin februari kwamen de eerste gevallen aan het licht na een begrafenis van een verpleegkundige. Inmiddels zijn er vier mensen aan het virus overleden en zeker vier anderen opgenomen in het ziekenhuis.

'De tijd dringt'

In ebola-epidemie tussen 2014 en 2016 overleden ruim 11.000 mensen in Guinee. In 2016 verklaarde Wereldgezondheidsorganisatie WHO het land ebolavrij.

"De tijd dringt", zegt Mohammed Mukhier, hoofd van het Internationale Rode Kruis in Afrika. "Het virus komt op het slechtst mogelijke moment terug." Mukhier is vooral bezorgd omdat Guinee ook te maken heeft met de coronapandemie.