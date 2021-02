Onderwijsbond annuleert verkiezingsdebat vanwege visie PVV

Onderwijsbond AOb heeft het verkiezingsdebat over onderwijs afgelast, omdat leden bezwaar hadden tegen deelname van de PVV. De bond schrijft dat het verkiezingsprogramma van de PVV "dermate afstand neemt van alles waar de AOb (...) voor staat" dat de uitnodiging aan de partij moest worden ingetrokken en het debat niet kon doorgaan.

Op welke punten de PVV en de AOb precies uiteenlopen, meldt de onderwijsbond niet. In de verklaring schrijft het bestuur wel in gesprek te gaan met leden: "Over gelijke kansen, racisme en hoe om te gaan met een politiek landschap met partijen met ideeën die mijlenver van de eigen missie afstaan."

PVV-onderwijswoordvoerder en Kamerlid Harm Beertema reageert ontstemd. "De bond van inclusie en gelijkheid. De bond voor iedereen, behalve voor PVV'ers." Partijleider Geert Wilders schrijft op Twitter: "Wat een laffe anti-democraten die lui van de AOb."

Juist daarom debat

Het debat zou morgen gehouden worden met naast de PVV ook woordvoerders van CDA, GroenLinks, PvdA, SP, VVD en D66. De partijen zouden onder meer debatteren over maximale klassengroottes, het belang van vaste contracten in het onderwijs en kansengelijkheid.

De onderwijswoordvoerder van D66 is ongelukkig met de afgelasting en roept de AOb op om het debat alsnog door te laten gaan. "Slecht", twittert Kamerlid Paul van Meenen. "Ben het ook zeer niet eens met heel veel punten uit dat programma. Maar juist daarom wil ik in debat met Harm Beertema."