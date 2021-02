690 miljoen mensen hebben honger, Rode Kruis opent gironummer

Het Rode Kruis maakt zich zorgen om de snel stijgende wereldwijde voedselnood. 690 miljoen mensen hebben een ernstig tekort aan voedsel door een combinatie van natuur- en klimaatrampen, conflicten en de coronacrisis. De hulporganisatie heeft daarom giro 5125 geopend om geld in te zamelen.

Het Rode Kruis baseert zich op cijfers van het Wereldvoedselprogramma en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. "We zien een opeenstapeling van rampen", zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis.

"Honderden miljoenen mensen wereldwijd hebben niet genoeg of onvoldoende voedzaam eten. Naast het natuurgeweld en conflicten die zorgen voor voedseltekorten, zorgt de coronacrisis er in verschillende landen ook nog voor dat mensen hun baan verliezen. Of er is geen voedsel beschikbaar, of mensen hebben simpelweg geen geld om voedsel te kopen."

Afrika zwaar getroffen

Vooral in Afrikaanse landen als Nigeria, de Democratische Republiek Congo en Sudan is een tekort aan voedsel, maar ook in Jemen is veel honger. Het Internationale Rode Kruis deed vorig jaar onderzoek in tien Afrikaanse landen naar het effect van de coronacrisis op de voedselprijzen.

94 procent van de 2400 ondervraagden, zag een stijging van de prijzen. En 82 procent verloor een deel van het inkomen door de crisis. "We zien dat mensen die balanceren op de rand van hun bestaan nu echt in de problemen komen en meteen bedreigd worden in hun primaire levensbehoefte: voedsel", zegt Van Schaik. Onvoldoende voedzaam eten is ook slecht voor de gezondheid van mensen en maakt hen kwetsbaarder voor ziekten."

In Zuid-Sudan en Ethiopië zijn oogsten verwoest door overstromingen en daaropvolgende droogte. Daarnaast zijn er sprinkhanenplagen en gewapende conflicten in Ethiopië. Volgens gezondheidsmedewerkers is er zware ondervoeding in de regio Tigray, waar het geweld oplaaide. Zeker 2,6 miljoen mensen hebben daar humanitaire hulp nodig, vooral met voedsel.

Ook in Nederland voedseltekort

Het Rode Kruis ziet dat ook in Nederland, al zijn de problemen van een andere orde, steeds meer mensen moeilijk aan eten komen. In oktober vorig jaar schatte de hulporganisatie dat zo'n 25.000 mensen in Nederland voedselhulp nodig hadden.

Er werden vorig jaar ruim 86.000 boodschappenkaarten uitgedeeld. Met zo'n kaart kunnen mensen die niet in aanmerking komen voor andere voedselhulp naar de supermarkt.

"Dat zijn dan bijvoorbeeld arbeidsmigranten of ongedocumenteerde mensen", zegt een woordvoerder. "Op zo'n pasje staat een bedrag, afhankelijk van grootte van het huishouden." Daarnaast werden in 2020 bijna 30.000 voedselpakketten in Nederland uitgedeeld.