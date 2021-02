Onenigheid over ruwe data WHO-missie in China is 'vooral politiek', zegt Koopmans

Nog voor het begin was er al veel kritiek op de missie van een team van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat in China onderzoek ging doen naar de oorsprong van het Sars-CoV-2-virus. Critici twijfelden of China wel volledig mee zou werken. Nu het team zijn missie heeft afgerond, zwelt die kritiek verder aan.

Onder meer The New York Times publiceerde een verhaal waarin microbioloog en lid van het WHO-team Dominic Dwyer aangaf dat China geen ruwe data wilde delen van de eerste coronapatiënten in Wuhan en patiënten die mogelijk nog eerder dan december al besmet waren. De Nederlandse viroloog Marion Koopmans, die ook onderdeel was van het team, noemt het een storm in een glas water: "Ik denk dat wij ook niet gelijk zulke data zouden delen. Volgens mij is dit vooral politiek ingestoken vanuit de VS dat er op wil wijzen dat China niet open is. "

De discussie gaat onder meer over patiëntengegevens van de 174 eerste bekende coronagevallen in Wuhan. Slechtst de helft van die gevallen valt terug te leiden naar de Huanan-vismarkt, waarvan men vermoedt dat daar de eerste mensen besmet werden. Dat roept de vraag op of het coronavirus wel daar zijn oorsprong vindt of toch misschien al langer rondwaarde in China. Mogelijk zouden de ruwe data daar een completer beeld van kunnen schetsen.

Al voor december coronagevallen?

Chinese wetenschappers keken op verzoek van het WHO-team ook naar mensen die in de regio voor december 2019 in het ziekenhuis werden opgenomen met ernstige corona-achtige symptomen, zoals koorts of hoesten. Dat leverde 92 potentiële gevallen op, maar antistoffentesten op twee derde van die patiënten toonden geen aanwezigheid van covid-19 aan.

Daarmee is het onwaarschijnlijk dat het virus voor december 2019 al breed circuleerde, zegt Marion Koopmans: "Maar het is ook niet uitgesloten, het zou kunnen dat er wel kleinere besmettingspockets waren. Op basis van deze data kunnen we dat alleen niet concluderen."

Tijdens haar verblijf in China vertelde Koopmans al over haar ervaringen in het land: