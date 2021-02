GGD na stopzetten ademtest: opnieuw testen is niet nodig

Mensen die de afgelopen weken zijn getest met de coronablaastest hoeven zich niet opnieuw te laten testen. Dat zegt de GGD Amsterdam naar aanleiding van het besluit om voorlopig te stoppen de ademtests vanwege een aantal verkeerde testuitslagen.

RTL Nieuws bracht het nieuws gisteravond. De GGD Amsterdam zegt nu tegen de NOS dat sinds eind januari zo'n duizend mensen op deze manier zijn getest. De blaastest is gebruikt op drie testlocaties in de stad.

Ondanks de verkeerde testuitslagen hoeven mensen die de ademtest hebben ondergaan zich dus niet opnieuw te laten controleren. "Het algemene advies luidt dat mensen die opnieuw klachten krijgen of bij wie klachten verergeren zich opnieuw laten testen", zegt de GGD Amsterdam.

'Zekere voor het onzekere'

"We hebben gezien dat een aantal uitslagen niet klopten", zegt de GGD-afdeling. "We willen nu het zekere voor het onzekere nemen en in overleg met de fabrikant kijken wat er aan de hand is. Het zou te maken kunnen hebben met het afnemen van de test."

Het was de bedoeling om de blaastest na Amsterdam ook in de rest van Nederland te gebruiken. Op 2 februari schreef minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer dat deze apparaten in elke GGD-regio op een of meerdere locaties zouden moeten komen. De GGD laat nu weten dat deze landelijke verspreiding ook voorlopig is stilgelegd.

Ziekenhuis

Het is niet duidelijk hoeveel mensen via de blaastest ten onrechte een negatieve uitslag hebben gekregen. Wel staat vast vast dat iemand daarna in het ziekenhuis is beland. Het is hoogleraar sport en recht Marjan Olfers. "Ik was volgens de ziekenhuisarts de tweede die week met een foute testuitslag", schrijft ze op Twitter.