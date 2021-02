'GGD stopt tijdelijk met coronablaastest vanwege verkeerde testuitslagen'

De GGD stopt voorlopig met het uitvoeren van de coronablaastest, meldt RTL Nieuws. Het besluit werd genomen vanwege een aantal verkeerde testuitslagen bij de GGD Amsterdam. Het was eigenlijk de bedoeling dat die snelle ademtest de komende maanden ook in de rest van Nederland zou worden ingezet.

In plaats van een wattenstaafje diep in de neus, moet bij deze test in een apparaat worden geblazen. Na een proefperiode werd de test sinds eind januari officieel gebruikt op twee testlocaties in Amsterdam. Volgens de GGD had de snelle ademtest in de praktijk zijn werking bewezen en was die zeer betrouwbaar.

Verkeerde testuitslag

Maar nu zegt de GGD dat sommigen een verkeerde testuitslag hebben gekregen. "Afgelopen week bleek dat enkele personen na een negatieve ademtest kort daarop bij een PCR-test toch een positieve uitslag kregen", zegt een woordvoerder van de GGD Amsterdam tegen RTL Nieuws. "Geen enkele test is 100 procent betrouwbaar, maar omdat het hier om een nieuwe test gaat, nemen we het zekere voor het onzekere en stoppen we tijdelijk."

De foute testuitslagen zouden komen door het verkeerd afnemen van de ademtest. "Daar is meer aandacht voor nodig. Na overleg met experts zal waarschijnlijk een extra testfase volgen om de verbeterpunten te checken", meldt RTL Nieuws.