Na 5 jaar weer ebola in Guinee

Voor het eerst in vijf jaar zijn er weer gevallen van ebola opgedoken in het West-Afrikaanse Guinee. Vier mensen zijn aan de ziekte overleden en zeker vier anderen zijn opgenomen in het ziekenhuis.

In 2013 leidde een uitbraak van de ziekte in het land tot een jarenlange epidemie die ruim 11.000 doden veroorzaakte in meerdere landen. In 2016 verklaarde wereldgezondheidsorganisatie WHO het land ebolavrij.

Nu dook de ziekte op na de dood van een verpleegkundige, die op 1 februari werd begraven. Meerdere mensen die de begrafenis bijwoonden vertoonden symptomen als diarree, overgeven en bloedingen. Een patiënt zou geprobeerd hebben te vluchten maar werd later toch opgenomen in het ziekenhuis.

Vaccinatiecampagne

De WHO zegt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden. Eerdere uitbraken konden snel worden beheerst met een vaccin dat werd ontwikkeld na de eerdere grote uitbraak in de regio.

Zo werd Congo afgelopen november ebolavrij verklaard na een vaccinatiecampagne voor 40.000 mensen. In het land waren in zes maanden tijd 130 gevallen vastgesteld, van wie er 55 overleden.