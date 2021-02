Senaat spreekt Trump vrij in impeachment-proces

De Amerikaanse Senaat heeft Donald Trump niet veroordeeld voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari. Daarmee is ook het tweede impeachment-proces dat de Democraten tegen hem begonnen niet geslaagd.

Om tot een veroordeling te komen was een twee derde meerderheid van 67 stemmen nodig. Er werden er 57 gehaald. Naast alle Democraten en twee niet-partijgebonden senatoren stemden ook zeven Republikeinen voor het veroordelen van Trump. 43 Republikeinen stemden tegen.

In 2019 werd ook geprobeerd Trump af te zetten via een impeachmentprocedure. Net als toen stemde het Huis van Afgevaardigden voor, maar strandde het proces in de Senaat. Als de impeachment van Trump door de Senaat was bekrachtigd had dat onder meer betekend dat hij over vier jaar niet opnieuw een gooi had kunnen doen naar het presidentschap.

Trump reageerde in een schriftelijke verklaring op de vrijspraak. Volgens Trump was er sprake van "nog een fase in de grootste heksenjacht in de geschiedenis van ons land". Ook zei hij dat zijn Make America Great Again-beweging "nog maar net begonnen is". Hij bedankte zijn advocaten en de afgevaardigden en senatoren die hem steunden.

'Praktisch en moreel verantwoordelijk

De Republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell stemde ook tegen de veroordeling van Trump. Na afloop zei hij desondanks dat Trump "praktisch en moreel" verantwoordelijk was voor het aanzetten tot de bestorming van het Capitool: "Geen twijfel mogelijk. De mensen die dit gebouw bestormden geloofden dat ze de wensen en instructies van hun president volgden."