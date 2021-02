Kou is 'ultieme test' voor warmtepomp en elektrische auto

Steeds meer mensen rijden in een elektrische auto en verwarmen hun huis met een warmtepomp. Die zijn beter voor het klimaat, omdat ze minder of geen CO2 uitstoten. Maar hoe goed doen ze het met de extreme kou van afgelopen week?

Volgens Milieu Centraal biedt de kou in ieder geval een perfecte kans om te zien of warmtepompen huizen echt voldoende warm kunnen houden. "Deze periode is een ultieme test", zegt Puk van Meegeren van Milieu Centraal.

Er zijn voorbeelden van huizen die niet warm genoeg worden met een warmtepomp, erkent Van Meegeren. Dat komt doorgaans doordat de isolatie matig of echt onvoldoende is. Het huis was in dat geval niet goed voorbereid op de warmtepomp. "Dat het huis dan niet goed warm te krijgen is, is te verwachten", aldus Van Meegeren, "Daarom wordt er hard gewerkt aan scholing voor installateurs, zodat ze daar bedacht op zijn."

Met elektrische auto's zijn er volgens de ANWB nauwelijks extra problemen. Aan het begin van de week waren er wat meldingen van vastgevroren stekkers aan de laadpaal. Maar de wegenwacht kon dit met een föhn snel verhelpen. De accucapaciteit loopt bij dit soort heftige kou wel met ongeveer tien procent terug. Kou is nu eenmaal slecht voor een batterij. Maar mensen met een elektrische auto weten dit, aldus de ANWB, en stellen zich erop in.

Warmtepomp ook bij extreme kou

Als de voorbereiding van een huis op orde is, is een warmtepomp volgens Milieu Centraal ook bij deze kou een prima alternatief voor aardgas. Maar dan moet je huis goede isolatie hebben, en passende radiatoren of vloerverwarming. Bovendien moet een eventuele buitenunit sneeuwvrij gehouden worden.

Wat veel mensen daarnaast niet weten, zegt Van Meegeren, is dat elke warmtepomp voor nood ook een elektrische verwarming heeft. Dan gebruikt de pomp niet de buitenlucht, maar is het eigenlijk een elektrische cv-ketel. "Op dat moment gebruikt het apparaat wel veel stroom, maar doorgaans hoeft dat maar voor een paar dagen."