Oud-bankier Draghi is de nieuwe premier van Italië

Oud-bankier Mario Draghi kan aan de slag als premier. Zijn kabinet is vanmiddag officieel beëdigd door president Mattarella. De regering moet komende week alleen nog vertrouwensstemmingen in beide kamers van het parlement zien te winnen, voordat de installatie compleet is.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat het beleid wordt van Draghi. Maar zijn belangrijkste taken zijn het uitrollen van een nationaal vaccinatieplan en een bestedingsplan uitwerken voor de Europese hulpmiljarden. Vooral dat laatste lijkt de reden waarom zoveel partijen zich achter hem hebben geschaard.

Ook al kan Mario Draghi met zijn ervaring in het bankwezen een echte technocraat genoemd worden, deze regering is geen zakenkabinet volgens correspondent Mustafa Marghadi. "Het kan eerder een regering van nationale eenheid worden genoemd."

Supermario

Draghi werd in 2011, midden in de eurocrisis, president van de Europese Centrale Bank. Wereldwijd kreeg hij de bijnaam 'Supermario' vanwege zijn niet aflatende inzet om de euro te redden. "Whatever it takes" was zijn strijdkreet.

Premier Draghi volgt Giuseppe Conte op, die zijn coalitieregering uiteen zag vallen. Conte probeerde nog een doorstart te maken, maar toen duidelijk werd dat hij geen meerderheid meer in het parlement kon vinden, werd Draghi werd tot formateur benoemd. De president wilde in coronatijd geen nieuwe verkiezingen uitschrijven.