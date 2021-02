Nog veel onduidelijk over gezondheidsklachten door bromtonen bij windmolens

Laagfrequent geluid is geluid met een frequentie beneden de 100 Hertz. Hoe lager de frequentie, hoe verder het geluid reikt, en hoe harder het geluid moet zijn om het te kunnen waarnemen. Geluid van lager dan 20 Hertz is voor een mens in principe onhoorbaar, maar kan wel voelbaar zijn.

Voor veel mensen is laagfrequent geluid niet direct waarneembaar. Maar degenen die het wel waarnemen kunnen daar veel last van hebben. Zij klagen over gezondheidsklachten, zoals slapeloosheid, stress en hartklachten.

Bij Windpark N33 in Groningen zijn tonen gevonden tussen de 40 en 50 Hertz. Op de site onlinetonegenerator.com kun je beluisteren welke lage tonen jij nog kunt horen.