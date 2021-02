Excuses Justin Timberlake aan Britney Spears en Janet Jackson

Justin Timberlake heeft in een post op Instagram zijn excuses aangeboden aan Britney Spears en Janet Jackson. De Amerikaanse popster zegt dat hij ze heeft teleurgesteld in het verleden.

Het bericht van Timberlake komt een week na het verschijnen van de documentaire Framing Britney Spears van The New York Times. Daarin worden de omstandigheden getoond die ertoe leidden dat ze onder curatele werd geplaatst door een rechter na een publieke mentale zenuwinzinking. Ook gaat de film over de #FreeBritney-beweging die wil dat Spears de controle over haar leven terugkrijgt.

De documentaire leidde tot kritiek op Timberlake vanwege de interviews die hij twintig jaar geleden gaf over zijn seksleven met Spears. Nadat de relatie tussen de twee sterren in 2002 eindigde, kreeg Britney Spears te maken met aanvallen van de roddelpers.

Timberlake wordt ook al jaren achtervolgd door de kritiek dat hij zich niet genoeg heeft verontschuldigd voor het incident bij een optreden tijdens de Super Bowl in 2004, toen hij een borst van Janet Jackson ontblootte. Ook aan haar verontschuldigt hij zich nu onomwonden.

In zijn excuses op Instagram schrijft Timberlake dat hij "de berichten, commentaren en zorgen heeft gezien" en dat hij antwoord wil geven. "Ik heb diepe spijt van de periode in mijn leven waarin mijn daden bijdroegen aan het probleem, waarin ik voor mijn beurt sprak of niet opkwam voor wat juist was. Ik snap dat ik tekortschoot op die momenten en bijdroeg aan een systeem van vrouwenhaat en racisme."