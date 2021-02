VVD-leider Rutte sluit opnieuw coalitie met PVV uit

VVD-leider Rutte wil opnieuw niet regeren met de PVV. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017 sloot de VVD de partij van PVV-leider Wilders ook uit. In het wekelijkse gesprek met de minister-president in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen wordt Rutte gevraagd of hij nog steeds niet met de PVV wil. Zijn antwoord is kortweg "nee".

Rutte geeft deze keer geen expliciete reden voor het uitsluiten van de grootste oppositiepartij. In januari 2017 had het onder meer te maken met de uitspraken van Wilders over rechters en Marokkanen. Die opmerkingen stonden volgens Rutte haaks op de waarden van Nederland en de rechtsstaat.

Appjes

Begin deze week zei Rutte al dat hij na de verkiezingen niet wil samenwerken met Forum voor Democratie. Hij zei dat in het tv-programma Op1 naar aanleiding van berichten over racistische app-berichten van Forum-leider Baudet. Rutte noemde de appjes "walgelijk, homofoob en racistisch".

De uitsluiting van deze twee partijen betekent volgens Rutte niet dat de VVD naar de linkerkant van het politieke spectrum wordt getrokken. Het kabinet van VVD-CDA-D66 en ChristenUnie is ook niet centrum-links, benadrukt Rutte in het radiogesprek. "Alleen D66 wil in verkiezingstijd wel meer geld uitgeven", zegt Rutte die constateert dat het bij de formatie altijd weer goed komt.

Peilingen

Rutte noemt geen partijen waar de VVD een mogelijke coalitie mee wil vormen. "We zien het wel". Nu staat de VVD als grootste in de peilingen, maar dat zegt nog niets. "Het zijn peilingen en je weet nooit hoe het loopt."