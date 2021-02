'Hij' of 'hij' in de Bijbel: waarom dat al decennia discussie oplevert

De discussie of God met 'hij' of 'Hij' moet worden aangeduid in de Bijbelvertaling is vandaag weer opgelaaid. Volgens een groep van vrouwelijke religiewetenschappers en theologen is 'Hij' met een zogenoemde eerbiedskapitaal een 'klap in het gezicht'.

De kwestie past in een bredere discussie over de effecten van religieus taal- en beeldgebruik, legt Heleen Zorgdrager, hoogleraar Systematische Theologie en ondertekenaar van de brief, uit. "Deze kwestie behandelt eigenlijk de vraag: wordt iedereen meegenomen in het taalgebruik of wordt er ook buitengesloten? Dat is een belangrijk thema in de religie, en dat gaat niet alleen over vrouwen."

De Oecumenische Vrouwensynode en de Nederlandse afdeling van een Europees netwerk vrouwelijke religieonderzoekers stuurden een brief met de oproep naar het Nederlands Bijbelgenootschap, dat de Bijbelvertaling uitgeeft. De nieuwe versie van de Bijbelvertaling, waaraan sinds 2017 gewerkt is, verschijnt namelijk dit jaar.

"De taal en de beelden die worden gebruikt voor God, Jezus en de Heilige Geest laten ook zien hoe we denken over de verhoudingen tussen mensen en hoe we meer of minder status toekennen in de wereld", zegt Zorgdrager. "Daarom is het enorm belangrijk om stil te staan bij de effecten van taal."