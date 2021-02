Pak miljardenimperium van het leger aan, roepen Myanmarese activisten

Het ondoorzichtige zakenimperium levert de Tadmadaw miljarden dollars op, stelde de VN vast in een rapport uit 2019. Via twee investeringsmaatschappijen heeft het leger een aandeel in talloze ondernemingen. Van banken tot transport en van vastgoed tot textielproductie. Maar het meest lucratief is de handel in mineralen en fossiele brandstoffen.

Van 1998 tot 2011 betaalden de twee militaire conglomeraten geen inkomstenbelasting. Ook daarna bleef de geldconstructie schimmig en is de staatskas naar schatting miljarden dollars aan inkomsten misgelopen. "Dankzij het eigen beheer kan de Tadmadaw toezicht en verantwoording vermijden", staat in het rapport.

Aparte scholen en ziekenhuizen

Militairen leven samen met hun gezinnen in een parallelle samenleving, legt NOS-correspondent Annemarie Kas uit. "In de grote steden heb je militaire complexen, waar soldaten als het ware in een aparte nederzetting leven. Ze hebben eigen markten, scholen voor de kinderen, eigen ziekenhuizen."

Deze gescheiden samenleving is een nalatenschap van ruim een halve eeuw militaire dictatuur. De demonstranten vrezen dat die tijd, na enkele jaren van democratische hervormingen, nu is teruggekeerd.

