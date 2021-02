Ollongren: stemmen per brief logisch en niet ingewikkeld

Mensen van 70 jaar en ouder die bij de Kamerverkiezingen per brief kunnen stemmen, krijgen een heel duidelijke uitleg. Dat zei minister Ollongren vanochtend naar aanleiding van een klein experiment in Den Haag. Twaalf ouderen brachten gisteren in Den Haag bij wijze van proef een briefstem uit en volgens Omroep West ging daarbij nogal wat mis.

Ollongren zei dat het systeem niet ingewikkeld is en logisch in elkaar zit. Mensen van 70 en ouder krijgen de mogelijkheid om ook per brief te stemmen. Ze moeten dan het stembiljet in een envelop doen en die dichte envelop samen met de stempas ook weer in een envelop stoppen. Daar was bij sommigen kennelijk verwarring over. De stempas moet ook worden ondertekend, maar als mensen dat niet doen, is de stem daarmee niet ongeldig, benadrukte Ollongren.

De minister onderstreepte dat de proef in Den Haag heel kleinschalig was en dat het ministerie zelf ook allerlei tests heeft gedaan.

Volgens OIlongren krijgen de betrokkenen een goede uitleg over de procedure als ze de stempapieren thuisgestuurd krijgen. Verder kunnen ze een telefoonnummer bellen als ze vragen hebben en er komt er ook informatie via bijvoorbeeld kranten en televisie.