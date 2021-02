Volksbank schrapt honderden banen

De Volksbank gaat de komende drie jaar naar verwachting 400 tot 500 banen schrappen. Dat is het gevolg van een nieuwe werkwijze die sneller en digitaler moet worden, zegt de bank, waaronder SNS, ASN Bank en de Regiobank vallen. De Volksbank heeft nu ruim 3000 werknemers.

De medewerkers die hun baan verliezen zullen begeleid worden door middel van (om)scholingstrajecten en worden volgens de bank zoveel mogelijk van werk naar werk gebracht. Voor deze begeleiding wordt 45 miljoen euro opzijgezet. De komende jaren worden er ook nieuwe medewerkers aangenomen, met de voor de strategie benodigde kennis en vaardigheden.

De bank zegt de komende jaren in te zetten op groei door de klantrelatie te versterken en de maatschappelijke impact te vergroten. De dienstverlening aan kleinzakelijke ondernemers wordt uitgebreid.

37 procent minder winst

Door de strategie is de bank naar eigen zeggen in staat om klantgerichter, efficiënter en effectiever te werken. "Met de nieuwe strategie versterken we de relatie met onze klanten, door altijd dichtbij en persoonlijk te zijn, zodat we nog beter aansluiten bij hun behoefte", zegt directievoorzitter Martijn Gribnau. De bank gaat ook investeren in IT en digitale dienstverlening.

De Volksbank had in 2020 een lagere nettowinst dan in 2019: 174 miljoen euro, oftewel een afname van 37 procent. "Gegeven de moeilijke omstandigheden ben ik tevreden over de behaalde resultaten", zegt Gribnau. Het aantal klanten met een betaalrekening is gegroeid met 89.000 tot 1,7 miljoen.

Andere banken

Ook de Rabobank schrapt de komende vijf jaar 5000 banen, zo werd gisteren bekend. De bank gaat meer inzetten op digitalisering en wil de kosten laag houden vanwege de lage rente en aangescherpte wetgeving. Bij de bank werken wereldwijd ruim 40.000 mensen.

Eerder deze week kwam ook ABN Amro met de jaarcijfers naar buiten. De bank leed voor het eerst in tien jaar verlies, vanwege de economische gevolgen van de coronacrisis en de lage rente.