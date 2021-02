Rabobank schrapt 5000 banen ondanks ruim miljard euro winst in crisisjaar

De Rabobank schrapt de komende vijf jaar 5000 banen. De bank zet meer in op digitalisering en wil de kosten laag houden vanwege aangescherpte wetgeving en extreem lage rente. Bij de bank werken nu nog wereldwijd ruim 40.000 mensen.

De laatste jaren is de Rabobank, net als andere banken, het personeelsbestand aan het verkleinen. In 2015 werkten er nog ruim 53.000 mensen. Eerder maakte de bank al bekend dat er steeds meer filialen worden gesloten. Er blijven zo'n 100 tot 150 filialen over. Een jaar geleden waren er nog meer dan 300.

De bank maakte afgelopen jaar ruim 1 miljard euro winst. Dat is weliswaar de helft van wat het een jaar eerder was, maar concurrent ABN Amro maakte gisteren en verlies bekend van 45 miljoen euro.