100 dagen tot Songfestival: 'Aan alles is afgelopen tijd wel gesleuteld'

De voortekenen voor een mooie editie van het Songfestival zijn goed, zegt Bakker. "Zoals het er nu uitziet, kunnen alle artiesten naar Rotterdam komen. Wel creëren we bubbels rond de deelnemers en gaan we heel veel testen." Mocht er in een van die bubbels een uitbraak zijn, dan doet het deelnemende land mee met een vooraf opgenomen videoclip waarin live wordt gezongen.

De hoeveelheid publiek in Ahoy is de grootste onzekerheid, vertelt Bakker. Hij hoopt daarbij op versoepelingen. "In de routekaart van de overheid zie je dat bij locaties groter dan 2000 vierkante meter een uitzondering gemaakt kan worden qua hoeveelheid publiek." Alleen maakt de overheid die uitzondering alleen bij een lager risiconiveau. Bakker: "Dan moeten de besmettingen dus wel eerst omlaag." Halverwege april hakt de organisatie de knoop door, op basis van de dan geldende maatregelen.

Pak van Jan Smit

Een songfestival zonder publiek is ook een optie, al wil de organisator daar nog niet zoveel over kwijt. "We hebben daar wel ideeën over, die we nu goed aan het uitzoeken zijn." Bakker is wel bang dat het evenement dan iets van de charme verliest. "We willen dat het authentiek aanvoelt. Gelukkig hebben we als het goed is de artiesten in de greenroom dan nog. Die moeten dan het gevoel van publiek een beetje nabootsen."

Zelf kijkt Bakker komende weken het meest uit naar de bekendmaking van alle deelnemende liedjes. "Dan gaan alle puzzelstukjes in elkaar vallen: de filmpjes, de jurken van de presentatrices, het pak van Jan Smit, het scorebord, enzovoorts." Tot die tijd houdt hij ook een vinger aan de pols. "Om ervoor te zorgen dat we de dingen die we doen, ook op een verantwoorde manier doen. Het blijft immers een hele grote productie".

Dat Nederland het Songfestival mag organiseren, komt door de winst van Duncan Laurence in 2019. Dat was niet de eerste keer, kijk maar: