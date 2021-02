'Mossad smokkelde hightech-wapen Iran in voor aanslag op atoomgeleerde'

Er zijn meer details naar buiten gekomen over de aanslag op een Iraanse atoomgeleerde vorig jaar. Mohsen Fakhrizadeh werd op 27 november doodgeschoten terwijl hij onderweg was in een auto, niet ver van de hoofdstad Teheran. Volgens het weekblad The Jewish Chronicle is hij gedood door zwaar automatisch geschut dat op afstand door de Israëlische geheime dienst Mossad werd bediend.

Over de liquidatie deden de afgelopen maanden wilde verhalen de ronde, zoals de lezing dat 62 gewapende strijders de wetenschapper en zijn konvooi hadden belaagd of dat het om een zelfmoordaanslag zou gaan. De Israëlische onderzoeksjournalist Ronen Bergman concludeerde kort na de aanslag al dat de Mossad waarschijnlijk achter de operatie zat. Ook in Iran werd vermoed dat de liquidatie het werk van Israël was en dat er complexe apparatuur was gebruikt.

Binnengesmokkeld

The Jewish Chronicle bevestigt dat nu, op basis van bronnen bij de geheime diensten. De hightech-aanslag was acht maanden lang voorbereid door een team van twintig agenten uit zowel Israël als Iran. Een op afstand bedienbaar wapen van duizend kilo was stukje voor stukje Iran binnen gesmokkeld. Het geschut, gemonteerd op een pick-uptruck, was zo zwaar omdat het ook een explosief bevatte waarmee het na de aanslag meteen kon worden vernietigd.

Het ging om een precisiewapen. De atoomgeleerde werd dertien keer geraakt, maar zijn vrouw en beveiligers bleven volgens het weekblad ongedeerd. De aanslag was geheel door Israël voorbereid. De VS was wel gepolst, maar niet betrokken bij de operatie.

Volgens The Jewisch Chronicle betekende de dood van Fakhrizadeh een grote slag voor het Iraanse atoomprogramma. Daardoor zou Iran in plaats van maanden, nu jaren verwijderd zijn van het maken van een atoombom. Iran zelf ontkent dat het atoomwapens wil ontwikkelen.