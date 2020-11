Iran: atoomgeleerde van grote afstand geliquideerd

De aanslag op de Iraanse wetenschapper Fakhrizadeh, vrijdag in de buurt van Teheran, werd niet gepleegd door gewapende mannen maar met op grote afstand bediende wapens. Dat zei de secretaris van Irans nationale veiligheidsraad vandaag bij de begrafenis van de bij de aanslag omgekomen wetenschapper. Iran blijft erbij dat Israël erachter zit.

"Het was een heel complexe operatie die werd uitgevoerd met hulp van elektronische apparatuur", zei secretaris Shamkhani. "Er was niemand ter plaatse." Zijn uitleg van de gebeurtenissen staat haaks op de verklaring die eerder werd gegeven. Daarin was sprake van een vrachtwagen die ontplofte toen Fakhrizadeh passeerde. Daarna zouden gewapende mannen het vuur hebben geopend en de wetenschapper en een lijfwacht hebben doodgeschoten.

De Iraanse tv zond eerder ook een interview uit met een man die zei dat hij getuige was geweest van de schietpartij en de onbekende schutters had gezien.

Geen enkel bewijs

"Iran heeft nog geen enkel bewijs voor zijn theorieën laten zien", zegt Midden-Oosten-correspondent Daisy Mohr. Ze denkt dat dit bewijs er ook nooit zal komen.

"Het komt het regime waarschijnlijk goed uit als het zo gegaan is. Als Fakhrizadeh door gewapende mannen werd gedood en deze mannen ongezien konden wegkomen, is dat een blamage voor het regime en de veiligheidsdiensten. Dat is het sowieso al."

Israël

Iran zegt dus dat de aanslag het werk is van aartsvijand Israël. Dat land zou Fakhrizadeh en eerder ook andere Iraanse nucleaire wetenschappers hebben vermoord om te voorkomen dat Iran een kernwapen ontwikkelt. Israël onthoudt zich van commentaar op de liquidatie.

Twee jaar geleden werd de geleerde door de Israëlische premier Netanyahu bij naam genoemd in een televisiepresentatie over het Iraanse atoomprogramma: "Fakhrizadeh, onthoud die naam."