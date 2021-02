'Sneeuwpret lijkt mentale zuurstof waar we laatste tijd naar op zoek waren'

Naar buiten gaan en dingen met elkaar doen, is inderdaad heel belangrijk, zegt psycholoog Hage-Kok. "Met elkaar bewegen is fysiek en mentaal goed voor je. De sneeuw verbindt: je ziet kinderen sleeën, volwassenen een sneeuwballengevecht houden en ouderen schaatsen. Alle leeftijdsgroepen in de hele samenleving delen het plezier."

De lockdown heeft ons over het algemeen moe en wanhopig gemaakt, zegt Hage-Kok. "We zijn terechtgekomen in een fase waar we maar niet uitkomen. De sneeuw is een lichtpuntje, een soort van hoop. Nu hebben mensen een reden om naar buiten te gaan."

Genieten van kleine dingen

Edriouch wijst erop dat mensen voor de coronacrisis eerder geluk zochten in grootse dingen. "Je moest op wintersport, op zonvakantie, een groots verjaardagsfeest geven, spectaculaire etentjes hebben. Nu kan dat allemaal niet. We worden gedwongen om ons geluk te halen uit de kleine dingen in het leven."

Dat zag je ook al vorig jaar, in de eerste lockdown. "Mensen genoten opeens weer van puzzelen, bakken, wandelen. Maar op een gegeven moment is dat ook niet meer nieuw, raak je ook daarbij in een sleur en wil je afwisseling. Dat halen mensen normaal uit vakanties en het vieren van feestdagen. Bij gebrek daaraan haalt zo'n sneeuw je weer even uit die sleur."