Kamer zet zwaarste middel in: parlementaire enquête naar toeslagenaffaire

De Tweede Kamer houdt een parlementaire enquête naar de toeslagenaffaire. Een Kamermeerderheid wil dat de openbare verhoren voor de zomer van volgend jaar worden gehouden.

Eerder was er al een 'parlementaire ondervraging' of mini-enquête, een soort tussenvorm tussen een 'gewoon' onderzoek en een enquête. Mensen kunnen dan wel onder ede worden gehoord, maar aan de ondervraging gaat meestal geen uitgebreid dossieronderzoek vooraf. Ook duurt de ondervraging korter dan een enquête.

De Kamer vindt dat de ondervragingscommissie "lang niet alles heeft onderzocht". Als voorbeelden worden genoemd het onrechtmatig selecteren op nationaliteit, het opsporen van fraude buiten de toeslagen, het delen van persoonsgegevens met andere overheden en de rol van de Kamer als medewetgever.

Steun van CDA

De parlementaire ondervragingscommissie kwam eind vorig jaar met een vernietigend rapport over de toeslagenaffaire. Volgens de commissie zijn veel ouders ten onrechte van fraude beschuldigd en zijn de grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden. Vorige maand bood het kabinet in de nasleep daarvan zijn ontslag aan.

Een paar weken geleden stelden oppositiepartijen SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50Plus en de Kamerleden Van Kooten-Arissen en Krol voor om een diepgaander onderzoek te doen. Onder meer de regeringspartijen D66 en ChristenUnie kondigden al aan dat plan te steunen, maar het was nog niet duidelijk of er een meerderheid voor is.

Regeringspartij CDA aarzelde nog, maar heeft nu besloten in te stemmen, waarmee er zeker een meerderheid ontstaat. Vanmiddag stemt de Kamer erover. Dan moet de precieze stemverhouding duidelijk worden.

Bij de enquête moeten ook de aanbevelingen worden betrokken van de Kamercommissie die de problemen heeft onderzocht van uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst. Dat rapport moet nog verschijnen.