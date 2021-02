Onvrede over drukke, korte treinen groeit: 'Wat een gekte'

Maar volgens NS valt het over het algemeen wel mee met de zorgen bij conducteurs over de drukte. "Anders had ik dat wel meegekregen", zei een woordvoerder gisteren.

Vandaag zegt woordvoerder Anita Middelkoop dat NS op de hoogte is van de signalen dat het "drukker kan zijn in bepaalde treinen". Ze benadrukt dat de weersomstandigheden in combinatie met aanrijdingen vanochtend tot problemen leidden. Het langer maken van treinen is nog niet zo eenvoudig, aangezien wissels bij de genoemde 'opstelterreinen' soms vastvriezen. "Dat is dan eigenlijk een taak van ProRail, maar je kunt ervan uitgaan dat ook die met man en macht aan het werk zijn."

'Het spoor moet je echt uitgraven'

Aldert Baas van ProRail bevestigt dat. Hij zegt dat ze nog altijd veel werk hebben vanwege de combinatie van kou en sneeuwjacht van afgelopen weekend. "Dit zijn omstandigheden die wel heel extreem zijn. Terwijl we bezig waren het spoor vrij te maken, sneeuwden de wissels weer dicht."

"Op wegen kun je nog weleens met een eenvoudige borstelwagen heel wat meters sneeuw weghalen, maar het spoor moet je echt uitgraven. En dan gaat het dus om 7000 kilometer tracé."

Moeten we ons in Nederland er dan bij neerleggen dat de treinen niet of maar mondjesmaat kunnen rijden in dit soort omstandigheden? "Ik wil benadrukken dat we het ontzettend vervelend vinden, we doen er alles aan en begrijpen dat mensen hier de balen van hebben", wil Baas eerst kwijt, om eraan toe te voegen dat je de 'infra' zou moeten ombouwen als je deze uitval van treinen niet wilt accepteren.

Zoals in bijvoorbeeld Zwitserland? "Dat is appels met peren vergelijken. Daar zie je inderdaad weleens treinen met in het midden een tandrad, maar spoorwegen zijn gebouwd op de locatie waar ze liggen. Het is appels met peren vergelijken. Daar hebben ze bijvoorbeeld veel meer sneeuwdagen, waar het spoor dan ook op ingericht is. En daarbij, het klopt ook niet dat ze in andere landen geen problemen hebben."