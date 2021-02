Rechtszaak over poststemmen: 'Waarom moet ik mijn gezondheid op het spel zetten?'

"We roepen juist de mensen met een kwetsbare gezondheid op: als je je zorgen maakt, ga dan op maandag of dinsdag stemmen", zei Ollongren. Ook op 15 en 16 maart zijn er in elke gemeente, afhankelijk van het aantal inwoners, een of meerdere stemlokalen open. Die zijn vooral bedoeld voor mensen die tot een risicogroep behoren.

Maar de PvdD en ook Bij1 vinden deze maatregelen onvoldoende en willen dat mensen met een kwetsbare gezondheid ook mogen stemmen per post. Belangenorganisaties Longfonds, de Patiëntenfederatie en Ieder(in) laten momenteel onderzoeken of de kwestie speelt onder hun leden.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland laat in een reactie weten: "Het is niet realistisch nog in de korte tijd die rest te verwachten dat er ook voor mensen met een beperking een mogelijkheid komt per post te stemmen. Dat zou wellicht wel mogelijk zijn als de verkiezingen worden uitgesteld."

Gevaren van poststemmen

Overigens is poststemmen volgens experts risicovol. "Mensen kunnen makkelijker beïnvloed worden, het stemgeheim wordt ondermijnd en brieven zouden eventueel kwijt kunnen raken in de post", zei hoogleraar politicologie Carolien van Ham maandag tegen Nieuwsuur.

Ook de Kiesraad heeft gewezen op de risico's van stemmen per brief. Het adviesorgaan pleitte er daarom voor briefstemmen alleen mogelijk te maken op aanvraag. "Alle kiezers voor wie het een probleem is om te stemmen, in het stemlokaal of per volmacht, kunnen dan van die mogelijkheid gebruikmaken, ook kiezers jonger dan 70 jaar."

Dat advies werd niet overgenomen. Alle mensen die op 17 maart 70 jaar of ouder zijn krijgen een stembiljet opgestuurd, ongeacht of ze dat ook willen. Maar lang niet alle 70+'ers geven aan daar behoefte aan te hebben. "Het wordt dus mogelijk gemaakt voor een groep die er deels niet in geïnteresseerd is en onmogelijk gemaakt voor de groep die onder de 70 is en ook kwetsbaar is", vat een woordvoerder van de Kiesraad het samen.