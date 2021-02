Roxane van Iperen houdt 4 mei-voordracht in plaats van Abdelkader Benali

Schrijver Roxane van Iperen houdt op 4 mei in Amsterdam de literaire voordracht tijdens de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk, die voorafgaat aan de plechtigheid op de Dam.

"Een eer en een verantwoordelijkheid", reageert ze op Twitter. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft haar gevraagd, nadat schrijver Abdelkader Benali zich had teruggetrokken als spreker. Die deed dat na ophef over uitlatingen over Joden in 2006.

Het tweede boek van Van Iperen, 't Hooge Nest, gaat over de Joodse zusjes Janny en Lien Brilleslijper. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verborgen zij tientallen Joodse onderduikers in het huis dat ze huurden.

Toen Van Iperen in 2012 in 't Hooge Nest in Naarden kwam wonen, stuitte ze op de bijzondere geschiedenis van het huis, waarna ze jaren onderzoek deed.

De 4 mei-voordracht wordt sinds 1992 gehouden. De eerste die dat deed, was Harry Mulisch. Vorig jaar hield Arnon Grunberg de lezing.