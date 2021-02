Veertien besmettingen met Britse variant bij ingeënte Duitse ouderen

In een verzorgings- en verpleeghuis in Belm bij het Duitse Osnabrück zijn veertien ouderen besmet geraakt met de Britse variant van het coronavirus.

Ze waren volledig gevaccineerd met het Pfizer/BioNTech-vaccin, allemaal hadden ze beide prikken gekregen. Het vaccin geldt als zeer effectief, met een werkzaamheid van 94 procent.

De ouderen vertonen tot nu toe milde of geen ziekteverschijnselen, maar het is slecht nieuws dat ze ondanks de vaccinaties toch de Britse variant van het virus hebben opgelopen. Bijna twee weken geleden meldde Pfizer dat het vaccin in het laboratorium ook werkzaam was tegen de Britse en de Zuid-Afrikaanse variant van het virus. Er zijn nog geen resultaten van grote studies gepubliceerd waaruit die werkzaamheid ook in mensen blijkt.

Een recente, heel kleine en nog niet door vakgenoten beoordeelde studie, concludeerde dat het vaccin van Pfizer/BioNTech weliswaar minder bescherming biedt tegen de Britse variant dan tegen de klassieke variant van het coronavirus, maar nog altijd bescherming. De zeggingskracht van de studie is beperkt omdat er slechts 24 deelnemers waren. Die hadden dan weer wel een gemiddelde leeftijd van 81 jaar, precies de doelgroep die autoriteiten graag willen beschermen met vaccinatie.

Rol vaccin onduidelijk

Dat de ouderen slechts milde of geen ziekteverschijnselen hebben, zou volgens de artsen van het lokale Gesundheitsamt te danken kunnen zijn aan de vaccinaties.

Het is nog niet bekend op welk moment de ouderen precies besmet zijn geraakt. Als dat gebeurd is kort voor of in de week na de tweede vaccinatie, dan was de beschermende werking van het vaccin nog niet volledig ontplooid.

Verder is nog altijd niet vastgesteld of iemand die gevaccineerd is het coronavirus nog kan overdragen. En al helemaal niet hoe dat zit in het geval van een gemuteerd virus waarop het vaccin minder grip heeft. Over de Britse variant van SARS-CoV-2 is hoe dan ook nog niet zo veel bekend, behalve dan dat de verspreiding door een grotere besmettelijkheid sneller gaat dan die van de klassieke variant.

Quarantaine en testen

De ouderen in het Belmer Atenheim St. Marien hadden allemaal op 25 januari de tweede vaccinatie met het Pfizer/BioNTech vaccin ontvangen. Op 2 februari was een sneltest bij een van de werknemers van het verzorgings- en verpleeghuis positief.

Daarop zijn alle bewoners en personeelsleden aan een PCR-test onderworpen. Alle positieve monsters zijn genetisch getypeerd. Vrijdagavond bleken 14 bewoners besmet te zijn geraakt met de Britse variant van het coronavirus.

Alle bewoners en werknemers van het huis en ook hun gezinsleden moesten daarop in quarantaine. Die maatregel geldt ook voor het personeel van een thuiszorg-bedrijf dat in hetzelfde gebouw gevestigd is.

Vijf werknemers wonen in verschillende andere regio's dan het Landkreis Osnabrück. De gezondheidsautoriteiten daar zijn op de hoogte gebracht van de getroffen quarantainemaatregelen.